Турското външно министерство с остра атака: "Нетаняху е "Хитлер на нашето време"

Турското външно министерство отправи едно от най-тежките си обвинения срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки го „Хитлер на нашето време“ и обвинявайки го в умишлено саботиране на мирните усилия в региона.

От Анкара заявиха, че действията на израелския лидер са заради желанието му за политическо оцеляване. Нетаняху се опитва да удължи конфликта, за да избегне вътрешнополитически натиск и евентуален съдебен процес, смятат още от турското външно министерство.

Съзнателно подкопава мира

„Той следва експанзионистична политика и съзнателно подкопава всяка възможност за мир“, посочват от външното министерство.

Турските власти заявяват също, че ще работят за търсене на отговорност за „извършените престъпления“, без да уточняват конкретни механизми, но ясно намеквайки за международен натиск. Нетаняху е издирван от Съда в Хага за военни престъпления в Газа.