Зимни температури в този град. Времето утре - 18 септември 2025 г.

На 18 септември 2025 г. пролетта ще напомни за себе си и ще бъде още по-хладно. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието до 15°, а в София - около 8°. През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад, умерен в североизточните райони временно силен. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 24°. Най-студено ще бъде в Смолян, където се очакват 5 градуса сутринта, показва прогнозата за времето.

Силен вятър в планините

Над планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 8°.

Бурно море

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен и силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

