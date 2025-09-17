Войната в Украйна:

Германската сметна палата предупреди за риск от дългова спирала

17 септември 2025, 16:55 часа 287 прочитания 0 коментара
Германската сметна палата предупреди за риск от дългова спирала

Германия рискува да изпадне в порочен кръг от дългове, предупреждава Сметната палата в доклад за проектобюджета за 2026 г., предаде БТА.

Ведомството посочва, че основните държавни услуги вече не могат да бъдат финансирани устойчиво от приходите. В оценката се отбелязва, че почти всяко трето евро ще бъде финансирано чрез заем, което е в противоречие с доброто финансово управление. Новият дълг се разглежда като краткосрочно средство за намаляване на натиска за реформи, но в средносрочен план значителна част от федералния бюджет ще бъде насочена към лихвени плащания.

Федералният министър на финансите Ларс Клингбайл планира разходи за около 520 милиарда евро през 2026 г. В рамките на основния бюджет ще бъдат поети почти 90 милиарда евро нов дълг, а чрез специални заеми за инфраструктура и отбрана – още над 84 милиарда евро. Общият размер на новите задължения се очаква да достигне около 174 милиарда евро.

Още: Berliner Zeitung: Упадъкът на Германия личи и по улиците

Проектобюджетът ще бъде внесен в Бундестага през следващата седмица.

Невиждано от 10 години: Броят на безработните в Германия надхвърли 3 милиона души

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Дълг Германия германска икономика дългова спирала информация 2025
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес