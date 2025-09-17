Германската сметна палата предупреди за риск от дългова спирала

Германия рискува да изпадне в порочен кръг от дългове, предупреждава Сметната палата в доклад за проектобюджета за 2026 г., предаде БТА.

Ведомството посочва, че основните държавни услуги вече не могат да бъдат финансирани устойчиво от приходите. В оценката се отбелязва, че почти всяко трето евро ще бъде финансирано чрез заем, което е в противоречие с доброто финансово управление. Новият дълг се разглежда като краткосрочно средство за намаляване на натиска за реформи, но в средносрочен план значителна част от федералния бюджет ще бъде насочена към лихвени плащания.

Федералният министър на финансите Ларс Клингбайл планира разходи за около 520 милиарда евро през 2026 г. В рамките на основния бюджет ще бъдат поети почти 90 милиарда евро нов дълг, а чрез специални заеми за инфраструктура и отбрана – още над 84 милиарда евро. Общият размер на новите задължения се очаква да достигне около 174 милиарда евро.

Проектобюджетът ще бъде внесен в Бундестага през следващата седмица.

