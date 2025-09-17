Войната в Украйна:

ChatGPT ще разпознава тийнейджърите, за да внимава с тях

17 септември 2025, 16:48 часа 310 прочитания 0 коментара
ChatGPT ще разпознава тийнейджърите, за да внимава с тях

OpenAI разработва система, предназначена автоматично да идентифицира тийнейджърски потребители и да ограничи използването на ChatGPT от тяхна страна, като избягва теми като самоубийство, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

В публикация в блога си съоснователят на компанията Сам Алтман заяви, че чатботът ще предлага режими на отговор, подходящи за възрастта, включително блокиране на изрично сексуално съдържание.

„Ние даваме приоритет на сигурността пред поверителността и свободата на тийнейджърите“, казва Алтман. „Това е нова и мощна технология и ние вярваме, че непълнолетните се нуждаят от смислена защита. Вярваме, че това е най-доброто решение и искаме да бъдем прозрачни относно намеренията си“, казва още той. ОЩЕ: Мъск съди Apple и OpenAI заради изкуствения интелект

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
изкуствен интелект OpenAI ChatGPT информация 2025
Още от Технологии
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес