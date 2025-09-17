ChatGPT ще разпознава тийнейджърите, за да внимава с тях

OpenAI разработва система, предназначена автоматично да идентифицира тийнейджърски потребители и да ограничи използването на ChatGPT от тяхна страна, като избягва теми като самоубийство, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

В публикация в блога си съоснователят на компанията Сам Алтман заяви, че чатботът ще предлага режими на отговор, подходящи за възрастта, включително блокиране на изрично сексуално съдържание.

„Ние даваме приоритет на сигурността пред поверителността и свободата на тийнейджърите“, казва Алтман. „Това е нова и мощна технология и ние вярваме, че непълнолетните се нуждаят от смислена защита. Вярваме, че това е най-доброто решение и искаме да бъдем прозрачни относно намеренията си“, казва още той. ОЩЕ: Мъск съди Apple и OpenAI заради изкуствения интелект