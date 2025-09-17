Юлияна Янева е на 1/2-финал на Световното по борба, Дудова чака репешаж

Юлияна Янева достигна до полуфиналите на Световното първенство по борба в Загреб. Другата ни представителка Биляна Дудова запази шансове за бронзово отличие чрез репешаж след поражение на старта в категорията си. Ок Ким от Северна Корея надви нашата националка, но азиатката също стигна до 1/2-финалите и дръпна неколкократната ни европейска шампионка напред. Янева и Дудова могат да се превърнат в първите медалистки за българския национален отбор на турнира в Хърватия.

България има шанс за медал на Световното по борба

Юлияна Янева преодоля много тежка схема, но на полуфинала в категория на 68 кг ще бъде още по-трудно. Тя тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което се наложи над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите Янева победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, с което се доближи на един успех от медал.

На полуфинала Юлияна Янева ще срещне Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана световна шампионка в неолимпийските категории. Тя триумфира на 65 кг в Тирана, като на тези килограми има и сребро от Белград 2022.

Биляна Дудова загуби на старта на 62 кг срещу Ок Ким (КНДР). Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране, предава БТА. Ким не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия. По-късно днес азиатката ще се изправи срещу действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова.

