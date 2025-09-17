Скръбна вест! По време на мач почина бивш капитан на сръбски гранд

Скръбна вест за сръбския футбол! Бившият капитан на Цървена звезда Деян Милованович си отиде от този свят само на 42-годишна възраст. Трагедията се случи по време на мача на ветераните на белградския гранд с тези на ПКБ на помощните игрища на стадион „Райко Митич“. Милованович е част от златното поколение на "звездашите". Подвизавал се е още за Ланс, Паниониос и Вождовац.

Почина Деян Милованович

Останалите участници в мача разкриват, че на Милованович му е станало зле и се е строполил на терена. Затова веднага е повикана „Бърза помощ“, но опитът за реанимация на бившия полузащитник е бил неуспешен. Медиците съобщиха, че причина за смъртта му са последици от сърдечен удар.

Деян Милованович е роден през 1984 г. в Белград. Минава през всички възрасти на "звездашите", за да стане част от златното поколение на тима в началото на XX век. Той защитава цветовете на белградския гранд между 2001 и 2008 година.

IN MEMORIAM:

Дејан Миловановић (1984 – 2025)



Ужасна вест потресла је фудбалску Србију. Изненада, у 42. години живота, преминуо је Дејан Миловановић, некадашњи фудбалер Црвене звезде и репрезентативац наше земље.



Члан једне од најталентованијих генерација српских играча (1984),… pic.twitter.com/DP8ZD1dEMi — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 16, 2025

"Деян е имал от кого да се учи как да стане истински шампион и звезден играч, като се има предвид, че баща му Джордже е играл за Цървена звезда и е бил известен с прякора „Джока бомба“ заради изключително силния си удар. Нашият Деки Милованович наследява този мощен и опустошителен удар от баща си и след това го използва безброй пъти, докато е носил червено-бялата фланелка", пишат от клуба.

По време на двата си престоя с "червено-бялата" фланелка той изиграва общо 321 мача и отбеляза 40 гола. Печели три шампионски титли и четири национални купи. "На терена той винаги беше двигателят на отбора, силен и мощен в дуел и с топката, диригент на играта и футболист с унищожителен удар. На гърба си винаги носеше номер 32, който беше характерен за него", пишат още от сръбския гранд.

