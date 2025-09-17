Войната в Украйна:

Скръбна вест! По време на мач почина бивш капитан на сръбски гранд

17 септември 2025, 16:32 часа 433 прочитания 0 коментара
Скръбна вест за сръбския футбол! Бившият капитан на Цървена звезда Деян Милованович си отиде от този свят само на 42-годишна възраст. Трагедията се случи по време на мача на ветераните на белградския гранд с тези на ПКБ на помощните игрища на стадион „Райко Митич“. Милованович е част от златното поколение на "звездашите". Подвизавал се е още за Ланс, Паниониос и Вождовац.

Останалите участници в мача разкриват, че на Милованович му е станало зле и се е строполил на терена. Затова веднага е повикана „Бърза помощ“, но опитът за реанимация на бившия полузащитник е бил неуспешен. Медиците съобщиха, че причина за смъртта му са последици от сърдечен удар.

Деян Милованович е роден през 1984 г. в Белград. Минава през всички възрасти на "звездашите", за да стане част от златното поколение на тима в началото на XX век. Той защитава цветовете на белградския гранд между 2001 и 2008 година.

"Деян е имал от кого да се учи как да стане истински шампион и звезден играч, като се има предвид, че баща му Джордже е играл за Цървена звезда и е бил известен с прякора „Джока бомба“ заради изключително силния си удар. Нашият Деки Милованович наследява този мощен и опустошителен удар от баща си и след това го използва безброй пъти, докато е носил червено-бялата фланелка", пишат от клуба.

По време на двата си престоя с "червено-бялата" фланелка той изиграва общо 321 мача и отбеляза 40 гола. Печели три шампионски титли и четири национални купи. "На терена той винаги беше двигателят на отбора, силен и мощен в дуел и с топката, диригент на играта и футболист с унищожителен удар. На гърба си винаги носеше номер 32, който беше характерен за него", пишат още от сръбския гранд.

Джем Юмеров
