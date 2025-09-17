Помогнете! Издирват този мъж от Нови пазар

ОДМВР-Шумен издирва Хачадур Вахан Оханесян на 77 години от Нови пазар. Мъжът е потребител в Дом за стари хора - Нови пазар. Тази сутрин, малко след 6 часа, е напуснал дома и до момента не се е върнал. Бил е облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, обут с черно долнище на анцуг, носил е маратонки. Висок е около 170 см, с кафяви очи и прошарена къса коса.

Молим всички, които имат информация за местонахождението му да се обадят на телефон 054 800 588 или на телефон 112.