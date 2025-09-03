Златна есен: Продължава сухото и горещо време

След горещото време вчера, днес максималните температури ще бъдат още по-високи, в много райони отново над 35°. Повишава се и концентрацията на сахарски прах в атмосферата, но в нашата страна ще остане далече под допустимите норми. Валежите обаче, които се очакват в сряда и четвъртък, е възможно да бъдат оцветени, предаде БНТ. Още: Месечна прогноза за времето за септември 2025 г. (ГРАФИКА)

По Черноморието и и планините

През по-голямата част на деня в по-голямата част от страната в сряда ще остане слънчево. Превалявания и гръмотевици ще има във следобедните и вечерните часове, главно в Западна България. Ще бъде много горещо, с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 31°. Ще бъде и ветровито, повече в източните райони. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от едва 12° в югозападните райони от страната до около 19° в Североизточна България, на морския бряг - между 18° и 22°, в София - около 13°.

Още: "Късно лято или ранна есен": Георги Рачев за времето в началото на септември

По Черноморието през целия ден ще остане слънчево, но ветровито, с умерен източен вятър. Максималните температури там ще останат без промяна, между 28° и 32°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, с височина на вълните до около половин метър, но ще има и участъци с по-силно вълнение, около 3 бала, с височина на вълните до около един метър.

Добри условия за туризъм и разходка в планините утре, но само през първата половина на деня, когато ще бъде слънчево, с умерен североизточен вятър. В следобедните и вечерните часове и там ще има валежи, на места интензивни и с мощна гръмотевична дейност.

Валежи от дъжд, на места значителни по количество и придружени от гръмотевици, ще има в сряда и в много райони от Европа. Ще вали и в западната половина от Балканите, където и температурите ще се понижат. Причината - студен атмосферен фронт, който ще засегне и нашата страна.

Съществено захлаждане предстои и у нас в четвъртък. Ще остане и ветровито, повече отново в източната половина от страната, но превалявания ще има само на отделни места в западните и в планинските райони. В петък и през почивните дни ще преобладава слънчево време. Максималните температурите ще се задържат почти без промяна, но минималните ще се понижават.

Още: "Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)