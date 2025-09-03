Войната в Украйна:

Златна есен: Продължава сухото и горещо време

03 септември 2025, 06:34 часа 280 прочитания 0 коментара
Златна есен: Продължава сухото и горещо време

След горещото време вчера, днес максималните температури ще бъдат още по-високи, в много райони отново над 35°. Повишава се и концентрацията на сахарски прах в атмосферата, но в нашата страна ще остане далече под допустимите норми. Валежите обаче, които се очакват в сряда и четвъртък, е възможно да бъдат оцветени, предаде БНТ. Още: Месечна прогноза за времето за септември 2025 г. (ГРАФИКА)

По Черноморието и и планините

През по-голямата част на деня в по-голямата част от страната в сряда ще остане слънчево. Превалявания и гръмотевици ще има във следобедните и вечерните часове, главно в Западна България. Ще бъде много горещо, с максимални температури между 32° и 37°, в София - около 31°. Ще бъде и ветровито, повече в източните райони. Минималните температури ще бъдат в широки граници, от едва 12° в югозападните райони от страната до около 19° в Североизточна България, на морския бряг - между 18° и 22°, в София - около 13°.

Още: "Късно лято или ранна есен": Георги Рачев за времето в началото на септември

По Черноморието през целия ден ще остане слънчево, но ветровито, с умерен източен вятър. Максималните температури там ще останат без промяна, между 28° и 32°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала, с височина на вълните до около половин метър, но ще има и участъци с по-силно вълнение, около 3 бала, с височина на вълните до около един метър.

Добри условия за туризъм и разходка в планините утре, но само през първата половина на деня, когато ще бъде слънчево, с умерен североизточен вятър. В следобедните и вечерните часове и там ще има валежи, на места интензивни и с мощна гръмотевична дейност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Валежи от дъжд, на места значителни по количество и придружени от гръмотевици, ще има в сряда и в много райони от Европа. Ще вали и в западната половина от Балканите, където и температурите ще се понижат. Причината - студен атмосферен фронт, който ще засегне и нашата страна.

Съществено захлаждане предстои и у нас в четвъртък. Ще остане и ветровито, повече отново в източната половина от страната, но превалявания ще има само на отделни места в западните и в планинските райони. В петък и през почивните дни ще преобладава слънчево време. Максималните температурите ще се задържат почти без промяна, но минималните ще се понижават.

Още: "Било е страшно!": Есенните бури в края на август потопиха морски курорти у нас (СНИМКИ и ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
лято есен НИМХ прогноза за времето
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес