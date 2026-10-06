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Златна есен с летен привкус: Проф. Георги Рачев каза кога приключва топлият период

06 октомври 2026, 7:53 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Златна есен с летен привкус: Проф. Георги Рачев каза кога приключва топлият период

Чист е въздухът и това време ще продължи до петък включително, от събота ни чака един по-дълъг период на малко по-хладно време. Няма да стане кой знае колко топло, но сутрешните температури затова пък ще се повишат и този невероятен дисонанс между сутрин и обед ще бъде по-малък. Ще бъде влажно. В края на седмицата ще повали и то доста добре, защото на много места в Европа валя. В събота температурите ще малко по-ниски, с валежи. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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Климатологът обясни, че в централната част на Европа максималните температури ще са едва 10-13 градуса. При нас 24, а се очакват на места да достигнат и 28 градуса. Нищо чудно да стигне и 30 градуса.

От петък започва пренос на по-студен въздух и в събота ще е хладно. „В петъкще бъде добре, топличко и хубаво, привечер вече ще се увеличи облачността и ще завали“, каза професорът.

"До петък ни очаква изключително приятно и топло време за началото на октомври. Въпреки че сме в дълбока есен, дневните температури в София ще достигат комфортните 24–25 градуса – истински бонус, който няма как да не ни радва", каза той.

Времето днес

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Във вторник минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, в котловините и затворените полета, където отново ще има опасност от слана - до минус 2 градуса, по Черноморието - до 12-13 градуса, а в София - около 1 градус.

През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София - около 23 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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