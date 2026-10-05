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Истинско лято през следващите дни: Николай Василковски разкри кога идва краят на необичайните жеги

05 октомври 2026, 7:45 часа 889 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Истинско лято през следващите дни: Николай Василковски разкри кога идва краят на необичайните жеги

Следващите дни ще си е истинско лято. Температурите ще са над обичайните. Особено слънчево ще е в периода четвъртък-петък (8-9 октомври), когато вероятно в някои части на страната ще ще има температури от около 27-28 градуса. Сутрините температурите, вече нормално за есента, ще са близки до нулата, с някакъв риск от слана, но все така през деня ще топло. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

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„По-лошото е, че човек сутрин се облича малко повече заради ниската температура, следобед се облича по къси ръкави и гащи и вземе, че настине. Така се настива“, предупреди той.

В петък, събота и неделя времето се разваляне - очаква се преминаването на студен атмосферен фронт. В петък от северозапад на югоизток ще премине студен фронт с локални валежи. По думите на Василковски те няма да са някакви напоителни дъждове, ще са локални валежи, които ще са по-динамични в петък и събота.

„С преминаването на този студен фронт в някои части на Дунавската равнина леко ще се усети захлаждане. По-студено ще е в периода 14, 15 и 16 октомври, когато ще има дни с напоителни, есенни дъждове. На места те ще са значителни по количества, а температурите ще паднат до 10-15 градуса през деня, рано сутрин - около нулата с риск от слани“, каза синоптикът.

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лято есен прогноза за времето Николай Василковски
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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