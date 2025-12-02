Какво да има на площада около "Св. Ал. Невски"? Терзиев пита хората

Когато колите изчезнаха, на мястото на паркинга се появи площад. С колегите от "Средец" и "Оборище" вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. Припомняме, че част от площада около храма, който се ползваше за паркинг от депутатите, вече е свободен от коли след решение на парламента.

Терзиев вече обяви, че мястото ще остане пешеходна зона. Сега градоначалникът се обръща с въпрос към софиянци какви са техните предложенията за това пространство.

Председателят на парламента Рая Назарян аргументира позицията си с факта, че работата на парламента вече е изцяло преместена в новата сграда на площад "Княз Александър Първи", в непосредствена близост до Министерския съвет и президентството.

Идеята за премахване на депутатското паркиране се появи, след като от "Спаси София" посочиха, че институциите заемат около хиляда паркоместа в центъра на столицата. Лидерът на организацията изпрати писмо до Назарян с искане да прекрати практиката народни представители да паркират там.