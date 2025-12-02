Спорт:

Какво да има на площада около "Св. Ал. Невски"? Терзиев пита хората

02 декември 2025, 15:00 часа 266 прочитания 0 коментара
Какво да има на площада около "Св. Ал. Невски"? Терзиев пита хората

Когато колите изчезнаха, на мястото на паркинга се появи площад. С колегите от "Средец" и "Оборище" вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook. Припомняме, че част от площада около храма, който се ползваше за паркинг от депутатите, вече е свободен от коли след решение на парламента.

ОЩЕ: Решено: Депутатите няма да могат да паркират пред "Св. Александър Невски"

Терзиев вече обяви, че мястото ще остане пешеходна зона. Сега градоначалникът се обръща с въпрос към софиянци какви са техните предложенията за това пространство.

Когато колите изчезнаха, на мястото на паркинга се появи площад. С колегите от “Средец” и “Оборище” вече обмисляме...

Публикувахте от Васил Терзиев в Вторник, 2 декември 2025 г.

Председателят на парламента Рая Назарян аргументира позицията си с факта, че работата на парламента вече е изцяло преместена в новата сграда на площад "Княз Александър Първи", в непосредствена близост до Министерския съвет и президентството.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Идеята за премахване на депутатското паркиране се появи, след като от "Спаси София" посочиха, че институциите заемат около хиляда паркоместа в центъра на столицата. Лидерът на организацията изпрати писмо до Назарян с искане да прекрати практиката народни представители да паркират там.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Паркиране паркинг Васил Терзиев
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес