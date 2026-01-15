116 тона боклук са извозени за ден от “Слатина” и “Подуяне”

116 тона битови отпадъци са извозени на 14 януари (сряда) от районите "Слатина" и "Подуяне" при стандартна дневна норма от 90 тона. Дейностите са извършени с ангажирането на общо 12 сметосъбиращи камиона, като работата на терен продължава и днес, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Район "Слатина"

През вчерашния ден са обслужени следните улици и зони:

„Летище София“, бул. „Шипченски проход“, ул. „Проф. Саша Попов“, бул. „Ситняково“ (участъци), пл. „Александър Теодоров – Балан“, ул. „Иван Щерев“, ул. „Иван Димитров – Куклата“ (от ул. „Слатинска“ до пл. „Александър Теодоров – Балан“), ул. „Гео Милев“ (пазар „Мания“), ул. „Кривина“, ул. „Владово“, ул. „Ропотамо“, ул. „Хр. Чернопеев“, ул. „Г. Галилей“, ул. „Ал. фон Хумболт“, ул. „Лидице“ (от бул. „Шипченски проход“ до ул. „Коста Лулчев“), ул. „Н. Коперник“, ул. „Велчо Атанасов“, ул. „Атанас Узунов“, ул. „Каймакчалан“ (между ул. „Стоил войвода“ и ул. „Велчо Атанасов“), ул. „Калиманци“ (между ул. „Ат. Узунов“ и ул. „Г. Обретенов“), ж.к. „Яворов“, ул. „Юндола“, ул. „Блага Димитрова“, ул. „Бричебор“, ул. „Хемус“ (бл. 266).

Район "Подуяне"

В Подуяне са извозени отпадъци от:

кв. „Хаджи Димитър“ – ул. „Сопот“, ул. „Ангел Войвода“, ул. „Найден Георгиев“, ул. „Никола Войновски“ (бл. 87) и ул. „Ресенска поляна“;

ж.к. „Сухата река“ – карето ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Река Велека“ (всички останали територии са обслужени на 13 януари);

кв. „Васил Левски“ (къщите);

пространствата около контейнерите на ул. „Бесарабия“ и ул. „Поп Груйо“ (с помощта на ОП „Паркове и градини“).

Район "Люлин"

По данни на общинското дружество "Софекострой":

извозени са всички улици с масов градски транспорт (МГТ) в 3-ти, 9-и и 10-и микрорайон;

частично са обслужени улици с обществено значение (ОЗ) и вътрешноквартални улици (ВКУ) в 3-ти, 6-и, 8-и, 9-и и 10-и микрорайон;

частично е извършено сметоизвозване в центъра на Люлин – ул. „Георги Ненов“ и ул. „Стефан Черкезов“;

План за четвъртък

В рамките на днешния ден (15 януари) кризисната организация на сметопочистването продължава в „Подуяне“ и „Слатина“. Работата е концентрирана върху ключови карета и основни улици с цел наваксване на натрупаните отпадъци, като на терен са 10 сметопочистващи камиона, 3 щипки и 1 мултилифт:

Район "Подуяне"

„Александър Екзарх“ – бул. „Владимир Вазов“ – ж.к. „Левски Вековен“ – ул. „Тодорини кукли“;

„Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – бул. „Владимир Вазов“ – „Макгахан“;

„Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“;

„Александър Екзарх“ – бул. „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“;

ж.к. „Левски Г“ и ж.к. „Левски В“;

каретата „Витиня“ – „Железни врата“ – „Ботевградско шосе“ и „Ботевградско шосе“ – ул. 528 – „Стоян Попов“ – „Витиня“.

Район "Слатина"

“Летище София” – Министерство на външните работи– ВТУ “Тодор Каблешков” – бул. „Шипченски проход“ – бул. „Ситняково“ – „Борис Христов“ – ул. „Гео Милев“ - “Светлоструй”;

МГТ, ОЗ и ВКУ в ж.к „Христо Смирненски“

ул. „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“;

ул. „Иван Димитров – Куклата“, ул. „Едисон“, ул. „Манастирска“, ул. „Виница“, ул. „Христо Максимов“;

ул. „Мирково“, ул. „Хемус“ и карето „Манастирска“ – „Гео Милев“ – „Никола Коперник“, както и. Работата продължава и кв. “Христо Ботев”.

Район "Люлин"

В района на „Люлин“ днес работят общо 7 камиона, разпределени по микрорайони: 1 камион във всеки от 1-ви, 2-ри, 4-ти, 5-ти, 6-ти и 7-ми микрорайон, както и 1 камион за 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон. Работата започва от улиците с масов градски транспорт (МГТ) и продължава към улици с обществено значение (ОЗ) и вътрешноквартални улици (ВКУ). След приключване на почистването във Филиповци с багерите, един от камионите ще се включи за събиране на контейнерите, а от утре ще има постоянен камион за тази подзона.

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации. Целта е овладяване на ситуацията в най-кратки срокове и нормализиране на услугата за гражданите.