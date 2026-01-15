"Хората на София ли са мафия" срещу "боклукът е най-големият успех на Терзиев": Спор за столицата

Кризата със столичния боклук остава задълбочена, стана ясно и от спор в студиото на БНТ между общинските съветници Саад Алуани от "Продължаваме промяната - Демократична България" и Еньо Савов от БСП. Темата е на фокус по време и на сесията в четвъртък на Столичният общински съвет (СОС), където кметът Васил Терзиев ще предостави информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на столицата, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на възникналата ситуация.

"Това е един от най-големите успехи на това управление, защото се разчовърка един дългогодишен проблем. Кметът показа, че има смелостта да се опълчи на тази мафия, която си беше разпределила районите в столицата като парчета от новогодишна баница", каза Алуани. По думите му управлението не е допуснало високите цени и неколкократното увеличение на "такса смет", което е щяло да последва.

"Има много усилено развитие на местата в детските градини. Същото се отнася и до боклука. Резултатите на кмета са добри. Битката с мафията ще бъде дълга, а в момента Пеевски активира всичките си бухалки срещу Столична община", подчертава още общинският съветник от ПП-ДБ.

От своя страна обаче Савов коментира: "Хората на София мафия ли са, защото имам чувството, че кметът се бори само срещу тях? Разбира се, че това е провал - от управленските решения в цялата криза, през политиките. Говорим за "Титан" в няколко района, с които бяха подписани удължителни договори и за които прокуратурата и компетентните органи трябва да се произнесат относно съобразността. Решението от една мафия да минат към друга мафия, не е особено решение. Гражданите страдат в името на една борба с мафията, която, пак казвам, според мен е на Терзиев срещу хората", бяха част от думите му.

Ситуацията в районите

На 8 януари градоначалникът издаде заповед, с която се възлага почистващите фирмите да поемат всички нужни действия в районите "Надежда", "Сердика" и "Илинден". Трите района попадат в четвърта зона в София, където кризата с боклука се пренесе в съдебната зала. Мярката е временна, докато се произнесе Върховният административен съд (ВАС).

По отношение на районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село" вече има подписан договор и сметосъбирането е възложено на общинското дружество "Софекострой". Той влезе в сила на 1 януари 2026 г. До 15 януари се очаква и техниката, която беше закупена по извозване и сметосъбиране да пристигне.

Районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" са най-проблемни. Районната администрация в "Изгрев" сама организира процеса, а общината я подпомага финансово, а в районите "Слатина" и "Подуяне" чисти столичното предприятие.

