DARA вече е почетен гражданин на София

28 май 2026, 15:53 часа
Певицата DARA беше удостоена със званието "Почетен гражданин на София" след решение на Столичния общински съвет, прието с тайно гласуване по време на днешното заседание на общинарите.

Предложението е внесено от председателя на СОС Цветомир Петров, а поводът за отличието е историческият успех на изпълнителката на "Евровизия 2026" във Виена. С песента "Bangaranga" DARA донесе победата на България в конкурса, а след това парчето влезе и в престижната класация Billboard Global 200, където намери място сред най-слушаните песни в света.

От общината посочват, че отличието е признание както за международния успех на певицата, така и за приноса ѝ към популяризирането на София и България на световната музикална сцена. Още: Италия се възхищава на DARA: България има поп звезда, която е по-стойностна от нашите

Церемонията по официалното връчване на званието ще се проведе на следващо заседание на Столичния общински съвет.

DARA Дара
Ивайло Анев
Ивайло Анев
