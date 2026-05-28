След спор: Върнаха старото име на парк "Заимов" в София

След дълги спорове и остри дебати Столичният общински съвет реши парк "Заимов" в центъра на София отново да носи името "Оборище". Така се възстановява названието, използвано в периода между 1998 и 2007 г., преди паркът отново да бъде прекръстен на ген. Владимир Заимов по инициатива на БСП. Предложението беше внесено от общинските съветници Иван Сотиров ("Синя София"), Веселин Калановски (ПП-ДБ) и Антон Койчев (ГЕРБ-СДС). В мотивите си те посочват, че фигурата на генерал Владимир Заимов продължава да предизвиква разделение в българското общество и историческата памет.

"Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество, смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк "Оборище", посочват вносителите.

Генерал Владимир Заимов е син на революционера Стоян Заимов и участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. През 1935 г. е уволнен от армията заради антимонархически прояви със звание генерал-майор.

Няколко години по-късно започва работа за съветското разузнаване под псевдонима "Азорский". През март 1942 г. е арестуван и обвинен, че ръководи разузнавателна група в полза на СССР, предаваща военна информация за България и други държави. Осъден е на смърт и е разстрелян в деня на произнасяне на присъдата.

След 9 септември 1944 г. присъдата му е отменена, а през 1972 г. Заимов е удостоен посмъртно със званието "Герой на Съветския съюз". Той е носител и на българския орден "За храброст", както и на съветските отличия "Червено знаме" и "Ленин".

Решението за връщането на името "Оборище" беше прието след продължителен дебат в общинския съвет, в който отново се сблъскаха различни оценки за историческата роля на генерал Заимов.