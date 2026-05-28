Терзиев върна доклада, но мнозинството реши: Ще има 22-етажен небостъргач в „Младост“

28 май 2026, 12:06 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Мнозинството в Столичния общински съвет (СОС) потвърди - ще има 22-етажна сграда в "Младост". Това стана, след като кмета на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане доклада заради гражданското недоволство. Срещу намерението за строителството на небостъргача с височина 75 метра гласуваха общинските съветници от "Спаси София", ПП-ДБ, "Възраждане", Воислав Тодоров от БСП и независимият общински съветник Ваня Григорова. "За" гласуваха 33-ма общински съветници.

От групата на "Спаси София" в СОС и кметът на район "Младост" Ивайло Кукурин си размениха остри реплики и критики, свързани с популизъм, корупционни намеци и използване на обществените страхове за политически цели.

В сряда (27 май) се състоя втори протест на жителите на „Младост" срещу изграждането на 75-метровата сграда в района на бул. „Александър Малинов". Искането е едно там да не започва строежът на 22-етажната сграда, а да има обществено обсъждате с какво да се изпълни теренът.

Небостъргач СОС Младост Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
