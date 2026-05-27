Жителите на "Младост" излязоха отново на протест срещу 22-етажния небостъргач (СНИМКИ)

Жители на кварталите "Младост" в София отново излязоха на протест тази вечер срещу строежа на 75-метровата сграда в непосредствена близост до метростанция "Акад. Александър Теодоров-Балан". Една част от протеста бе пред общината, а друга част от протестиращите се събраха на булевард "Александър Малинов", който бе затворен за движение.

Припомняме, че предишният протест се състоя миналата седмица и заради недоволството на гражданите кметът на София Васил Терзиев върна доклада за строителството на 22-етажния небостъргач за преразглеждане.

Така утре първа точка в заседанието на Столичния общински съвет ще бъде върнатият доклад за изграждането на 75-метровата сграда.

