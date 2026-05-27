Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Жителите на "Младост" излязоха отново на протест срещу 22-етажния небостъргач (СНИМКИ)

27 май 2026, 20:15 часа 550 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/Елена Страхилова
Жителите на "Младост" излязоха отново на протест срещу 22-етажния небостъргач (СНИМКИ)

Жители на кварталите "Младост" в София отново излязоха на протест тази вечер срещу строежа на 75-метровата сграда в непосредствена близост до метростанция "Акад. Александър Теодоров-Балан". Една част от протеста бе пред общината, а друга част от протестиращите се събраха на булевард "Александър Малинов", който бе затворен за движение.

Още: Общински съветници бламираха парка в „Младост“ в полза на нов бетонен мастодонт

Припомняме, че предишният протест се състоя миналата седмица и заради недоволството на гражданите кметът на София Васил Терзиев върна доклада за строителството на 22-етажния небостъргач за преразглеждане.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Така утре първа точка в заседанието на Столичния общински съвет ще бъде върнатият доклад за изграждането на 75-метровата сграда.

Обрат за небостъргача в "Младост": Общината вади нов план

Снимки: Actualno/Елена Страхилова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
протест небостъргач Столичен общински съвет Младост презастрояване
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес