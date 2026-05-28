3,5 милиона лева и мирис на корупция: ПБ прекрати поръчката за ремонт на старата сграда на парламента

Новата администрация на 52-рото Народно събрание под ръководството на председателя Михаела Доцова ("Прогресивна България") е прекратила конкурса за избор на проектант за ремонта на историческата сграда на Народното събрание. Като причини са посочени съществени нарушения в изискванията към процедурата, обявена при предишното управление под председателството на Рая Назарян от ГЕРБ-СДС, пише Mediapool.

Припомняме, че историческата сграда на площад "Народно събрание" № 2 не се ползва от 2023 г., когато депутатите се преместиха в ремонтираната сграда на бившия Партиен дом. Освен своите модерни предимства и мултифункционалност за депутатите, там те се чувстват по-комфортно и заради ограничението на достъпа на журналисти до тях. Решението стана факт по време на управлението на кабинета "Борисов 3", а самото преместване в Партийния дом - под председателството на бившият премиер и тогава шеф на парламента Росен Желязков.

Официалният аргумент за напускането на историческата сграда на НС обаче бе друг - че се нуждае от сериозен ремонт. Самият Желязков обяви, че са отктрити дефекти в инженерната структура, проблеми с отоплителната инсталация и канализацията, също сериозни течове на покрива. Вече трета година обаче ремонт не започва.

Аромат на корупция за 3,5 милиона лева

До миналата година са направени само прединвестиционни проучвания, които да се използват за инвестиционен проект за ремонт на сградата. Същите бяха възложени през 2024 г. Предписание за вземане на мерки бе издадено от кмета на район "Средец" Трайчо Трайков през юли 2025 г., припомня изданието.

До момента процедурите бяха стигнали до поръчка за изготвяне на концептуален проект, пусната в последните дни на предходния парламент с шеф Рая Назарян. Тя е за "Основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване функционалността на сградата" с прогнозна стойност 1 750 000 евро.

На 19 май обаче с подписа на главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова на практика екипа на Михаела Доцова прекратява поръчката заради установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена. Новата администрация посочва, че обявената по времето на Рая Назарян поръчка е написана така, че ограничава конкуренцията между кандидатите, някои от условията са в нарушение на закона за обществените поръчки, а минималните изисквания за кандидатите са били ненужно завишени.

Като примери са посочени:

ръководителят на екипа трябвало да бъде архитект с най-малко 15-годишен професионален опит в областта на реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности;

инженерът по електрическата част, архитектите, както и инженерите по водоснабдяването, пожарната безопасност и по топлоснабдяването и енергийна ефективност трябвало да са с минимум 10 години професионален опит в областта на проектирането на обществени сгради;

експертът по реставрация и консервация пък с най-малко 10 години практика в областта на реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности.

Освен това в първоначално зададените условия ръководителят на екипа и експертът по реставрацията и консервацията на недвижимите културни ценности задължително трябва да са вписани в регистъра на лицата по по чл. 165, ал. 1 Закона за културното наследство. "Липсата на изискване за вписване в еквивалентен регистър и представяне на еквивалентен документ е необосновано ограничаване на конкуренцията, което представлява само по себе си нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП)", пишат от Народното събрание.

В този смисъл, според изискванията, за двете водещи фигури трябва да имат съответно 15 и 10 години професионален опит. В Закона за културното наследство обаче се казва, че със специалност "Архитектура" и специализация по консервация и реставрация в областта на недвижимото културно наследство е достатъчен и 3-годишен опит. Ако специалистите са завършили само "Архитектура", са нужни пък 5 години работа в консервацията и реставрацията на недвижимото културно наследство, за да бъдат вписани в регистъра.

Поставените от възложителя изисквания са прекомерни, твърди новата администрация на НС: "Така поставеното в документацията изискване надвишава в пъти законовото изискване за минимален професионален опит и е несъответно на предмета на обществената поръчка. В този смисъл също представлява необосновано ограничаване на конкуренцията и е нарушение ЗОП".

Какво следва?

Срокът за извършване на промени в документацията е изтекъл, а промени докато е било възможно не са нито искани, нито правени. В хода на вече текущата процедура е невъзможно да бъдат инициирани. Затова и идва заповедта за цялостното прекратяване на процедурата. Тя може да се обжалва обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията.

В Партийния дом прекият достъп на журналисти до депутати за официални и неофициални разговори бе значително ограничен, а оттам и задаването на въпроси и получаването на отговори по важни за обществото теми. По тази причина в първите дни на 52-рото Народно събрание за пореден път над 80 представители на медии внесоха подписка с настояване досегашните условия да се променят. Това ще зависи предимно от политическата воля на една-единствена партия - "Прогресивна България", която има мнозинство от 131 депутати и може да прокара такъв тип решение.