Добра новина за село Кривина: Строят първата детска градина

06 януари 2026, 11:27 часа 341 прочитания 0 коментара
Започна строителството на изцяло нова сграда за детска градина в село Кривина, район "Панчарево", съобщават от Столичната община. Новото детско заведение ще осигури 120 места за деца, разпределени в една яслена и четири градински групи. Това е първата сграда на детска градина в населеното място в рамките на столичния район "Панчарево".

Проектът осигурява изграждането на съвременна детска градина с акцент върху качеството на средата за ранно детско развитие. Към сградата ще бъде оформен богато озеленен двор, със самостоятелни детски площадки за всяка група и спортна зона.

Очаква се строителството да завърши през 2027 г. Инвестицията се реализира със средства от бюджета на Столична община, като стойността на проекта възлиза на 2 606 927 евро.

В "Панчарево" паралелно се изграждат още две детски заведения – детска градина в Казичене и детска ясла в село Бистрица, съобщи кметът на района Евгения Алексиева.

В момента на територията на Столичната община в процес на строителство са още 19 сгради – 16 детски градини и 3 самостоятелни детски ясли. Детските градини се намират в районите "Триадица", "Връбница", "Слатина", "Оборище", "Панчарево", "Красна поляна", "Красно село", "Нови Искър", "Искър", "Средец", "Младост" и "Изгрев", а яслите – в "Панчарево", "Лозенец" и "Триадица". С тях ще бъдат разкрити общо 58 нови групи през периода 2026 – 2027 г.

Паралелно с това в процес на подготовка са проекти за още девет нови сгради, както и за три обекта, които ще преминат през основен ремонт и модернизация. Те включват разширения и обновяване в районите "Сердика", "Кремиковци", "Илинден", "Овча купел", "Младост", "Слатина", "Красно село", "Банкя", "Красна поляна", "Подуяне", "Нови Искър" и "Панчарево".

Виолета Иванова
