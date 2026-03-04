Община Костинброд почете 148 години Свободна България. Тържествена заря – проверка, в чест на 148-та годишнина от Освобождението на България, се състоя на централния площад „Иван Вазов“, в град Костинброд. В церемонията участва Военно формирoвание 34 420 – Костинброд, водена от командването на подполковник Евгени Дойчев и майор Димитър Донев. Тази година честването на Националния празник - 3-ти март, започна с тържествен рецитал на ученици от СУ “Д-р Петър Берон” - град Костинброд, които отдадоха своята почит към загиналите за свободата на България.

На честването на Националния празник на Република България, в община Костинброд, присъстваха - г-н Трайко Младенов - кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев - председател на общински съвет-Костинброд, заместник-кметовете на община Костинброд – инж. Габриела Трайкова и г-н Александър Ненов, народните представители от 51-то Народно събрание на Република България – г-жа Ябленка Трайкова и г-н Димитър Григоров, общински съветници, кметове и кметски наместници, директори на образователни институции и социални центрове, служители на РУ-Костинброд, служители на общинска администрация – Костинброд, жители и гости на общината.

С тържествено слово, кметът на община Костинброд – г-н Трайко Младенов, се обърна към присъстващите:

“Честит трети март, скъпи сънародници, уважаеми костинбродчани!

Честити 148 години свободна България!

Благодаря на всички, че за поредна година сме тук - от най-малките, до най-големите, за да отбележим още една свята годишнина от Освобождението на Отечеството ни!

Благодаря на Военно формирование 34 420 - Костинброд, с което всяка година заедно отдаваме почит на националните ни герои!

Днес е денят, в който ще споделя няколко важни за общността ни новини.

Вече десет години почитаме създадената традиция - да сме заедно тук, на централния ни градски площад, като съжители, като родолюбци, патриоти и най-вече като българи, чествайки трети март и прекланяйки глави пред славните имена в историята ни.

Като общност се събираме на всички официални празници и дни за почит, засвидетелствайки родолюбието и признателността си към знайните и незнайните герои на майка България.

И така, както до днес спазваме традицията, отбелязвайки с тържествена заря-проверка празниците - 3-ти март - тук, в град Костинброд, и 22-ри септември - в село Опицвет, съм щастлив и горд да заявя, че от тази година създаваме нова - всеки следващ 6-ти септември - Съединението на България, ще бъде честван тържествено в село Петърч, съвместно с Военно формирование 34-420.

По този начин, всеки български официален празник, редом с националния, ще бъде официално отбелязван в три различни населени места на община Костинброд, защото ние тук не се делим и вярваме, че историята заслужава да бъде помнена, а славните ни герои - почитани гордо, от всички нас!

Докато тачим славното си минало, ние - съвременните българи и костинбродчани, създаваме нова, собствена история, която ни позволява да почитаме великите дела и саможертвите на синовете на България, напомнящи ни откъде сме тръгнали и защо сме тук, днес.

В тази връзка с гордост заявявам и втората ни инициатива - след създаден от будни родолюбци - инициативен комитет, в община Костинброд ще бъде изграден втори паметник на велик българин и революционер - Христо Ботев.

Висока 4 метра, разположената в град Костинброд гранитна скулптура на Христо Ботев, ще бъде издигната в чест на 150-та годишнина от гибелта на достойния български герой, пред която всяка година на 2-ри юни ще свеждаме глави.

Да почитаме историята си е чест, но наш дълг е да пишем нова такава - тази на общността ни, защото само заедно сме силни, и само заедно можем да вървим смело напред, като общност и нация.

Благодаря Ви, че сте тук!

Господ да пази България!

Честит празник!”

Присъстващите отдадоха почит на загиналите знайни и незнайни герои в боевете за свободата и независимостта на родна България.

Вечерната проверка завърши с тържествена заря, която озари небето над град Костинброд, напомняйки за саможертвата и подвига на предците ни.

Трети март е паметен ден, в който честваме освобождението на България.

Има дати, които се вписват завинаги в летописната книга на всеки народ.

Трети март е една от тях - не само свещен ден в историческия календар на България, но е и ден за преклонение пред силата на българския дух, пренесъл българщината през вековете на хилядолетната ни история.

Трети март – датата на дълго мечтаната свобода на България, превърнала се в ден, напомнящ за дългия път, изминат от нашите предци, за да извоюват най-святото за един народ – свободата.

Литературата и историята разказват за човешките съдби, за дългата и упоритата борба за освобождение. Разказват истории на обикновените хора, придобили силата да променят съдбата на цяла нация и да прекрояват картите на мощни империи.

Днес, 148 години по-късно, отдаваме заслужена почит към героизма и подвига на дейците от българското възраждане и национално-освободителното движение, към саможертвата на непреходните герои, за които свободата на отечеството бе кауза.

И тогава, и днес, единението на нацията е гаранция за успех.Честит национален празник, България!