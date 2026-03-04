Община Костинброд става сцена на театъра. НЧ „Иван Вазов – 1947“ - град Костинброд, Ви кани на Първия национален фестивал на любителските театри и младежкото театрално творчество.

„Театър без диплома“ – Костинброд 2026

11 – 22 март 2026 г.

НЧ „Иван Вазов – 1947“, гр. Костинброд

ВХОД СВОБОДЕН!

В продължение на 10 дни, Костинброд ще бъде дом на талант, вдъхновение и истинска любов към сцената. Театрални състави от цялата страна ще представят своите постановки – от класика до съвременни пиеси, от детски спектакли до вълнуващи драматични истории.

Елате да подкрепим артистите!

Елате да се смеем, да се замислим, да аплодираме!

Елате да покажем, че Костинброд обича театъра!

Очакваме ви в залата – защото театърът е жив, когато има публика!