С празнично шествие Самоков отбеляза 148 години от Освобождението

С празнично шествие Самоков отбелязаха Националния празник на България и 148 години от Освобождението. Масовото шествие тръгна от храм „Свети Николай“ и премина по историческата зона на града до Паметника на опълченците. Десетки граждани се включиха, за да изразят своята признателност към героите, извоювали свободата на България. Шествието бе предвождано от националния трибагреник, мажоретния състав към читалище- паметник ,,Отец Паисий”- 1859 и членовете на клуб „Чакър войвода“, които със своето участие придадоха тържественост и възрожденски дух на празника.

Пред Паметника на опълченците кметът на община Самоков инж. Джоргов и председателят на ОбС – Самоков Мая Христева поднесоха венец в знак на почит към знайни и незнайни воини, дали живота си за Освобождението на България. Венци и цветя поднесоха още представители на институции и граждани.

Празничната програма продължи с патриотично прожектиране и впечатляващ концерт-спектакъл на ансамбъл „Чинари“, които с енергия и талант пресъздадоха силата на българския дух и традиции.

В словото си кметът подчерта:

„Трети март е денят, в който България отвори очи и видя свободата. Свободата не е даденост – тя е извоювана и е наш дълг да я пазим. Дължим я на онези, които със смелост и саможертва написаха най-светлите страници от историята ни. Нека бъдем достойни наследници на тяхното дело и пазим жива паметта за свободата.“

В честването се включиха народните представители Младен Маринов, Владимир Георгиев и Валентин Милушев, общински съветници, ръководството на Община Самоков, Клуб „Чакър войвода“, десетки граждани, представители на читалища и училища, които с присъствието си показаха, че паметта и родолюбието са живи. Празникът бе допълнен с тържествени залпове в чест на свободата и славата на България.

Да живее България!