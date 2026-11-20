Нови правила за разделно събиране на дрехи, обувки и текстилни отпадъци в София одобри Столичният общински съвет (СОС). Предвижда се разполагането на 232 специализирани контейнера с GPS контрол във всички 24 района на града. Докладът е внесен от заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, а изборът на изпълнители ще става чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки.

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Новият модел предвижда разходите да се покриват от бюджета на Столична община при годишен таван до 183 334 евро без ДДС, или 220 000 евро с ДДС. Плащанията към фирмите ще се правят ежемесечно за реално извършена работа при пределна ставка до 37,50 евро без ДДС (45 евро с ДДС) за обслужен контейнер, а договорите ще действат до 12 месеца или до приемането на съответната национална наредба от Министерския съвет.

По думите на Николай Неделков целта е разделното събиране да стане лесно, удобно и сигурно за жителите, като се ограничи вандализмът и се въведе дигитален контрол събраният текстил да отива за повторна употреба и рециклиране, а не в смесения отпадък. Металните контейнери ще бъдат защитени срещу нерегламентирано изваждане на съдържанието, а както те, така и камионите ще имат GPS проследяване в реално време към информационната система за отпадъците на общината. Фирмите ще трябва да разполагат с площадки за предварително сортиране и да съгласуват графиците със Столичния инспекторат и районните администрации, за да не се допуска препълване.

Мрежата ще се изгражда по норматив от поне един контейнер на 4 000 жители. Най-много съдове ще има в районите „Младост“ – 26, и „Витоша“ – 22, следвани от „Надежда“ и „Триадица“ с по 16, „Нови Искър“ и „Подуяне“ с по 13, „Красно село“ и „Овча купел“ с по 12, „Студентски“ и „Изгрев“ с по 9, както и „Люлин“, „Слатина“ и „Лозенец“ с по 8. По 7 контейнера са предвидени за „Средец“, „Възраждане“, „Искър“, „Красна поляна“ и „Панчарево“, 6 за „Сердика“, по 5 за „Илинден“ и „Оборище“, а най-малко – по 3 – ще бъдат поставени в „Банкя“, „Връбница“ и „Кремиковци“.