Мария Димитрова от Елин Пелин е сред най-добрите осем тенисистки в България

Мария Димитрова от Елин Пелин е сред най-добрите осем в България, съобщават от общината. Състезателката на ТК "Спортист Петково" Мария Димитрова продължава впечатляващото си представяне на Държавното лично първенство за мъже и жени, което се провежда на кортовете на ТК "Левски" в София.

В двубой от осминафиналите Мария надделя над Калина Симеонова (ТК "Барокко Спорт") със 7:6, 6:3 и заслужено се класира за четвъртфиналите, нареждайки се сред най-добрите осем тенисистки в страната. От Община Елин Пелин поздравяват Мария за отличното представяне и ѝ пожелават увереност, силна игра и нови успехи в следващите срещи.

Община Елин Пелин се гордее с постиженията на своите млади спортисти и ще продължи да подкрепя талантите, които с труд, постоянство и спортен дух достойно представят нашата община.