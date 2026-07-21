Община Самоков организира изложба за кучета

Покажете своя четириног приятел! Община Самоков и Ловно-рибарско сдружение – Самоков канят всички любители на кучетата да се включат в Киноложката изложба, която ще се проведе на 8 август (събота) от 11:00 часа в двора на Бельова църква.

"Няма значение дали вашият любимец е породист шампион или просто най-верният ви приятел – ако искате да го представите пред публика, попълнете заявката за участие.", пишат от общината.

Крайният срок за записване е 7 август. Заявка за участие може да попълните ТУК.

За повече информация: Истилян Маринков – 0887 787 267