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София се качва на колела: Системата за велосипеди под наем тръгва до шест месеца

22 юли 2026, 14:58 часа 425 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
София се качва на колела: Системата за велосипеди под наем тръгва до шест месеца

Договор за концесия за изграждането, поддръжката и експлоатацията на обществената велосипедна система "София Байкс" подписа кметът Васил Терзиев. В рамките на до шест месеца ще бъдат създадени 33 стоянки с 396 велосипеда. Първите 30 минути от използването на колелетата ще бъдат безплатни, като се гарантира, че след това цената няма да надвишава тази на градския транспорт.

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"Идеята е не да се замени градският транспорт, а да се допълни", каза управителят на "София Байкс" АД Калин Генчев. Използването на велосипедите ще става чрез мобилно приложение и уеб система. Те ще могат да се използват само от пълнолетни граждани, като при вандалски прояви ще се носи персонална отговорност.

Инвестиционната рамка на концесията е над 1,4 млн. евро с ДДС за изграждане на системата, а концесионната такса е минимум 840 000 евро с ДДС за целия период на концесията, който е осем години.

Кметът Терзиев отбеляза, че това е поредна стъпка в развитието на велосипедното придвижване в София. Той посочи, че това е първата концесия в общината от години, а по самата инициатива се работи от 2020 г.

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Терзиев отбеляза също подготовката за изграждане на нови велоалеи, сред които тази по бул. "Дондуков", моста "Чавдар", към "Панчарево" и други. Работи се и по свързаността на вече изградените велоалеи с предстоящите.

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Колело велосипеди под наем Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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