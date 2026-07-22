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По-ясни указания в метрото: Обновяват всички аудио съобщения

22 юли 2026, 13:38 часа 257 прочитания 1 коментар
Снимка: Столична община
По-ясни указания в метрото: Обновяват всички аудио съобщения

Софийското метро започна поетапно да въвежда обновени аудио съобщения във влаковете. Промените целят пътниците да получават по-ясна, точна и полезна информация по време на пътуването. Обновяването стана възможно след влизането в сила на предложените от общинския съветник от "Спаси София" Гергин Борисов промени в изискванията за аудио оповестяванията в метрото.  

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Новите съобщения ще информират пътниците за:

  • метролиниите и възможностите за прекачване между тях;
  • посоката на движение на влака;
  • от коя страна ще се отворят вратите;
  • необходимостта от внимание заради разстоянието между влака и перона;
  • връзките с железопътния транспорт и междуградските автобусни превози.

От "Метрополитен" посочват, че обновяването на аудио системите в по-старите руски метровлакове е свързано с технически предизвикателства. Въпреки това се очаква те да бъдат преодолени, така че в следващите месеци всички влакове постепенно да преминат към новия стандарт за аудио оповестяване.

Целта на промените е пътуването в столичното метро да стане по-удобно и по-достъпно за всички пътници, включително за хората със зрителни затруднения, както и за туристите и гостите на София, които разчитат на ясни указания при придвижването си.

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Метро метровлакове
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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