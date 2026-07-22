По-ясни указания в метрото: Обновяват всички аудио съобщения

Софийското метро започна поетапно да въвежда обновени аудио съобщения във влаковете. Промените целят пътниците да получават по-ясна, точна и полезна информация по време на пътуването. Обновяването стана възможно след влизането в сила на предложените от общинския съветник от "Спаси София" Гергин Борисов промени в изискванията за аудио оповестяванията в метрото.

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Новите съобщения ще информират пътниците за:

метролиниите и възможностите за прекачване между тях;

посоката на движение на влака;

от коя страна ще се отворят вратите;

необходимостта от внимание заради разстоянието между влака и перона;

връзките с железопътния транспорт и междуградските автобусни превози.

От "Метрополитен" посочват, че обновяването на аудио системите в по-старите руски метровлакове е свързано с технически предизвикателства. Въпреки това се очаква те да бъдат преодолени, така че в следващите месеци всички влакове постепенно да преминат към новия стандарт за аудио оповестяване.

Целта на промените е пътуването в столичното метро да стане по-удобно и по-достъпно за всички пътници, включително за хората със зрителни затруднения, както и за туристите и гостите на София, които разчитат на ясни указания при придвижването си.