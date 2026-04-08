"Екологична катастрофа": Граждани се оплакват от миризмата във кв. "Филиповци"

"Тук има една екологична катастрофа и една ромска махала, която е презастроена", оплака се в сутрешния блок на бТВ жена, която живее в столичния квартал "Филиповци", където незаконно сметище тормози хората в района. 182 сигнала са подадени във връзка с казуса от началото на 2024 г. досега, според данни на Столичния инспекторат. По-голяма част от сигналите касаят нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.

Припомняме, че през февруари с призив институциите да си свършат работата и да спрат беззаконието, което цари в столичния ж.к. "Филиповци", жители на район "Люлин" внесоха в съда подписка с искане за незабавни действия в гетото.

Защо няма да е достатъчно само почистване?

Казусът е свързан с няколко частни имота, които са разположени между общинската земя и реката, обясни заместник-кметът на район "Люлин" Георги Гочев.

"РИОСВ има едно предписание, което ни задължава да се почисти, ние сме пуснали писма до собствениците. Това е трудно да се почисти, защото не са виновни те за този боклук. Всеки месец пишем писма до Столична общгина, за да премахнем това сметище" ,обясни заместник-кметът на район "Люлин" в сутрешния блок на бТВ.

По думите му обаче боклуците може да се почистят, но трябва да се мисли за причините, поради които се трупа боклук в района.