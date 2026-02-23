Подписка срещу беззаконието във "Филиповци": Сметище, незаконно строителство и безплатни ток и вода

С призив институциите да си свършат работата и да спрат беззаконието, което цари в столичния ж.к. "Филиповци", жители на район "Люлин" ще внесат днес в съда подписка с искане за незабавни действия в гетото.

Недоволните искат мерки срещу незаконното застрояване на общинска земя, самонастаняването върху публична-общинска и публично-частна собственост, разширяването на постройки без одобрени планове и разрешения, незаконното сметище в района и безплатното ползване на комунални услуги от "малцинството".

Екологична катастрофа

Още: "Люлин" и "Филиповци" на бунт срещу агресивни гета: Вместо 2000 роми, живеят 10 000, властта мълчи

Инициаторите на подписката искат да бъде премахнато незаконното сметище в района, застрашаващо здравето и на съседни квартали.

Те също така настояват да спре паленето на гуми и отпадъци, което води до сериозно замърсяване на въздуха, както и незаконното ползване на питейна вода и електроенергия без заплащане.

"Целта е да спрем тази екологична катастрофа", коментират организаторите и добавят, че в ж.к. "Филиповци" се наблюдават множество урбанистични проблеми.

Безконтролност, самонастаняване и самоволно строене

Още: Битка с боклука: Разчистиха 8 тона отпадъци във "Филиповци"

Силвия Йорданова, която е сред инициаторите на подписката съобщи, че гетото във "Филиповци" е оставено без какъвто и да е контрол.

"Там се самонастаняват, там всеки прави каквото си поиска, строи си, където си пожелае, дори във Фейсбук профилите на много от тях има обяви, че продават жилище. Те си строят жилището на публично-частната собственост и след това го препродават. Правят търговски обекти, отзад бунището е станало два пъти по-голямо. Заснехме го и вече е на може би 2 метра от реката", обясни Йорданова.

Източник: БГНЕС

По нейно мнение от районната администрация на "Люлин" не се предприемат никакви мерки.

"Аз, като жител на кв. "Филиповци" и още 2000 човека, които живеем там, в момента много трудно стигаме до дома си, защото трябва да минем през гетото. Главната ни улица буквално е окупирана от техните автомобили, на "уж" социално слабите, които трябва да пребивават там", посочи Силвия Йорданова, цитирана от БНР.

Още: Гласуването с машини уби изборната активност във "Филиповци"

Според нея основното искане на жителите на кв. "Филиповци" е законите да се спазват еднакво от всички.

"Не може т.нар. "малцинство" да се ползва с всички привилегии. Не само, че те имат позволението да строят, да ползват питейната вода безплатно, да им се чисти безплатно, не само това, но те имат и привилегията да замърсяват и това не е проблем за управляващите, а там в момента се е превърнало в едно екологично бедствие. В това гето се развива хазарт, наркотици заложни къщи, там има над 60 търговски обекта. Когато им направиш забележка, те агресират", коментира Йорданова.

Тя твърди, че гетото е изградено през 60-те години на 20 век за около 2000 души, а в момента там живеят над 10 000 човека.