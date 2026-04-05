На Цветница църковният храм в Елин Пелин бе обгърнат от 1000-метров венец от върба

Представете си църковен храм, обгърнат от 1000 метра върба – жив венец, изплетен от детски ръце, традиция и вяра. Именно това се случи на Цветница в Елин Пелин.

Малко по-рано днес в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец" бе отслужена Утреня и Света литургия по повод 6-а Неделя на Великия пост – Вход Господен в Йерусалим (Връбница – Цветница). Празничното богослужение събра миряни и гости от цялата Софийска област в молитва и духовно единение.

След края на Светата литургия, около 10:00 ч., храмът бе обгърнат от 1000-метров венец от върбови клонки, като жив знак на вярата, който обединява хората. Венецът е изплетен с участието на деца и вярващи от общността и носи послание за връзката между поколенията, за живата традиция и за силата на вярата, която ни събира. След богослужението всеки от присъстващите успя да отнесе у дома си осветена върбова клонка от венеца. В българската традиция върбата е символ на живот, възраждане и благословение, а осветената върбова клонка на Цветница се приема като знак за здраве, закрила и Божия благодат.