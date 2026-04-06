Община Самоков даде начало на Седмицата на гората

06 април 2026, 19:51 часа
Снимка: Община Самоков
Община Самоков даде начало на Седмицата на гората. Съвместно с Общинското лесничейство и с усмивките и ентусиазма на децата от ДГ „Зорница“, Центъра за настаняване на деца от семеен тип и Центъра за обществена подкрепа засадихме дръвчета в парк „Туристическа градина“. С това символично действие поставихме началото на инициативите, посветени на Седмицата на гората.

В знак на признателност поднесохме цветя пред паметника на Юлиус Милде, който е основоположник на лесничейството в България, оставил трайна следа в опазването и развитието на българските гори.

Утре служителите на Общинското лесничейство ще продължат залесяването в парк „Ридо“, като част от инициативите, посветени на опазването и възстановяването на зелените площи в общината.

 

Антон Иванов
Още от София
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес