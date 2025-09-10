Голям портрет на Лили Иванова украси фасада в столичен квартал (СНИМКИ)

Млада художничка привлече вниманието на столичани с невероятния си талант. С впечатляващите си умения момичето украси фасада в квартал "Бъкстон" в София с портрет на примата на българската поп музика Лили Иванова. Творбата е дело на художничката Ваня Кръстева, като картината впечатли живеещите в квартала още преди да е завършена, а кадри, показващи произведението на изкуството, бързо започнаха да се разпространяват в социалните мрежи. Дори самата Лили Иванова качи пост с впечатляващата картина в личния си Facebook профил и се обърна с благодарност към талантливата жена, накарала ликът ѝ да оживее върху толкова голямо пространство.

Лили Иванова благодари и на Мирослава Велева-Радкова, от която е научила за историята на талантливата художничка.

Благодаря от цялото си сърце на талантливата, млада художничка Ваня Кръстева, която е нарисувала мой портрет на стена в...

Примата като вдъхновение

Примата е изрисувана с широка усмивка, държаща огромен букет от червени рози. Още преди да е завършено, произведението спечели вниманието и симпатиите на живущите в квартала.

Кръстева разказва, че сред множеството портрети и картини, изобразяващи Лили Иванова, не е виждала неин портрет на стена. Според артиста е редно такъв да има, защото изпълнител от подобна величина заслужава огромна почит и уважение с най-големия портрет, който може да се нарисува.

Художничката се възхищава на нейната смелост и силен характер. Чрез картините иска да се докосне поне малко до нейното величие, пишат от NOVA.