Голяма катастрофа с трамвай при румънското посолство - пометени коли, щети в подлез (ВИДЕО и СНИМКИ)

Истински "мармалад" се е случил на трамвайната линия при румънското посолство. Там е имало катастрофа с трамвай рано сутринта, при която са пометени 7 автомобила. За щастие няма пострадали хора, вероятно защото катастрофата е станала в тъмната част на денонощието. По тази линия се движат трамваи номер 20 и номер 22. Според представителя на общинските власти Красимир Димитров, който говори пред Нова телевизия, тепърва тече разследване.

Версията дотук - изглежда трамваят е подкаран от някой, след като отговорният ватман го е оставил без надзор. В момента се преглеждат записи от камери, за да се установи какво точно е станало. Ясно е обаче, че машината се е движела с много висока скорост и определено случаят е уникален.

От Нова телевизия вече обявиха, че ватманът е слязъл да си купи кафе, като казал, че е направил необходимото - сложил е спирачка. Според него, след това някой се е качил и е подкарал трамвая. Става въпрос за две мотриси.

Освен ударените сериозно автомобили, има и видимо големи щети по подлеза на бул. "Ситняково", в близост до румънското посолство. Според първоначални оценки, добре е, че на пътя на връхлитащите мотриси е имало уличен стълб, който ги е спрял, защото иначе е било възможно трамваят да стигне до близък жилищен блок и да удари най-долния етаж. По чудо и на косъм не е имало истинска касапница, казват оглеждащите мястото на катастрофата.

Тепърва ще се изтеглят дерайлиралите трамвайни мотриси и не е ясно каква ще е ситуацията със сутрешния трафик в района.

