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"Германецът, пропуснал две дузпи": Куриозна ситуация ядоса феновете на бундестима след провала в САЩ

02 юли 2026, 18:40 часа 572 прочитания 0 коментара

Разочарованията за националния отбор на Германия на световната сцена продължиха и на Мондиал 2026. След като спечели титлата през 2014 година, бундстимът отпадна още от груповата фаза на турнирите през 2018 и 2022 година. Това лято селекцията на Юлиан Нагелсман пристигна в САЩ с амбиции да измие срама от последните две участия, но опитът им завърши с пореден провал. Германия отпадна още на 1/16-финалите и то от отбора на Парагвай след изпълнение на дузпи. Представянето на бундестима беше катастрофално само по себе си, но някак си германският канцлер успя да влоши настроението в страната.

Германският канцлер разяри още повече ядосаните от провала фенове

Минути след като Парагвай отстрани четирикратните шампиони, в официалния си профил в социалната платформа "Х" Фридрих Мерц блесна с публикация. В нея той възхвали загубилите играчи, като написа, че "тяхната всеотдайност и отборен дух" са развълнували нацията. И "гордеем се с вас." Реакцията на футболните фенове беше жестока. Мерц беше обвинен, че е откъснат от реалността и използва футбола, за да се обръща към избирателите, като напълно пропуска настроението сред хората. Един потребител сравни неговата интерпретация на мача с "да се появиш, за да представиш реферат по книга, която не си чел".

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Германия отбор фенове

Кабинетът на канцлера побърза да замаже случката, заявявайки, че е бил публикуван грешен, предварително написан пост. Междувременно един от конкурентите на Мерц - Кристиан Гьорке, се възползва от ситуацията и написа "сигурно е гледал друг мач", свързвайки това с непопулярните мерки на канцлера срещу отпуските по болест. Историята обаче не приключи тук, като на следващия ден канцлерът излезе с нов пост.

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"Който носи орела на гърдите си, е заслужил нашата подкрепа, а не нашето презрение." Тези думи не се приеха по-добре от феновете, които изгледаха как бундестимът отпада след изпълнение на дузпи за първи път в историята си. По този повод един потребител направи ироничното заключение: "Онези на терена поне пропуснаха по една дузпа. Мерц е първият германец, който пропуска две.

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Германия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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