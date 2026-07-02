Мъри Стоилов ще възражда кариерата на обещаващ талант, провалил се във Висшата лига

Ръководството на турския Гьозтепе, чийто треньор е българският специалист Станимир Стоилов, се подсили с още един талант от Висшата лига. В Измир тече усилена работа по лятната селекция, след като отборът се размина с голямата си цел в самия край на миналия сезон. "Гьоз Гьоз" бе в позиция за участие в евротурнирите, но загуба в последния кръг го извади от сметките. Сега клубът ще се опита да разшири състава на Мъри Стоилов, за да се избегне подобен спад във формата в края на следващата кампания.

Гьозтепе обяви четвърти нов

До този момент клубът привлече три нови попълнения, а четирима футболисти се завърнаха в Измир от престой под наем. Сега Гьозтепе официално обяви трансфера на халфа на Шефийлд Юнайтед - Алекс Матос. 21-годишният полузащитник преминава под наем до края на предстоящия сезон с опция за закупуване. Матос е добре познат по английските терени. Той започва кариерата си в юношеските състави на Норич, преди да направи първата си голяма крачка и да премине в академията на Челси.

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Alex Matos Göztepe'mizde! 💛❤️



Kulübümüz, Chelsea FC akademisinden yetişen İngiliz orta saha oyuncusu Alex Matos’un 2026/2027 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda oyuncu ve kulübü Sheffield United FC ile anlaşmaya varmıştır.



Alex Matos joins… pic.twitter.com/yexB4MjrF9 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 2, 2026

Матос играе за отбора на лондончани до 21 години, а добрите му изяви му печелят място и в първия състав. Престоят му на "Стамфорд Бридж" обаче не преминава по желания начин, като халфът изиграва само 2 мача със синята фланелка, а през останалото време е даван под наем в други клубове на Острова. През миналото лято Шефилд Юнайтед плати 1.2 млн. евро, за да го привлече в редиците си. Той записа едва осем участия за "остриетата" в Чемпиъншип. Изглежда там не са останали доволни от 21-годишния халф, който сега ще се опита да възроди кариерата си под ръководството на Мъри Стоилов.

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