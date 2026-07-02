Горящо голямо количество пластмаса до София: Данни за качеството на въздуха

"Следим непрекъснато ситуацията. Към настоящия момент няма опасност за здравето на хората" - това заяви инж. Марин Маринов, директор на дирекция "Климат, енергия и въздух" към Столична община, който уточни, че снощната буря и вятърът са помогнали бързо да се разсее облакът от дим, който се образува при пожара в двете халета с пластмаса "Екобулпак" в непосредствена близост до София. На място има измервателна мобилна станция, която отчита данни за редица вредни вещества във въздуха.

Към момента пожарът е локализиран и овладян, но не е изцяло потушен, добави Ирена Милушева от РИОСВ пред bTV. И тя увери, че няма превишаване на вредни вещества във въздуха. Има обаче въпроси дали всичко с противопожарната безопасност на обекта е било наред - защото се появи неофициална информация, че противопожарните кранове там не са "пускали" вода.

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Припомняме, че пожарът избухна буквално по-малко от два часа преди лятна буря да връхлети София. За минути силен дъжд се изля в столицата и района около нея - по данни на НИМХ става въпрос за количество от до 30 литра на квадратен метър - ОЩЕ: Брутална буря удари София. Колко дъжд падна? (ВИДЕО)

Доц. д-р Лъчезар Милушев, зам.-кмет на Столична община по сигурността, посочи пред БНТ, че е имало над 100 сигнала за проблеми в София заради бурята. "Щети има по контактната мрежа, но не бих казал, че са сериозни - успяхме да се справим с тях, тези, които бяха приоритетни, през нощта. Днес екипите продължават да работят по паднали дървета и маса по градинките. Няма пострадали хора", добави той.