Войната в Украйна:

Вървим към истинска смърт: Руски депутат атакува държавата, че прикрива проблемите с горивото

02 юли 2026, 17:40 часа 176 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Вървим към истинска смърт: Руски депутат атакува държавата, че прикрива проблемите с горивото

Депутатът от Държавната дума (руския парламент) Нина Останина, която е представител на Комунистическата партия, обвини правителството в Москва, че прикрива проблемите с горивото, за които целият свят вече разбра, а и руските граждани го усещат поне от няколко седмици. Останина, която е председателка на комисията по защита на семейството в парламента, каза, че властта не разкрива на хората цялата истина за състоянието на нефтопреработвателните заводи. Според нея около 30% от капацитета на рафинериите са извън експлоатация.

"Защо отговорният вицепремиер не заяви честно, че почти една трета от рафинериите не работят, и защо нито той, нито другите съответни вицепремиери и министри не планират да въведат извънредни мерки в тази връзка?“, попита 70-годишната народна представителка.

Още: Руснаците плачат: От 20 години не сме били толкова зле

"Можем да останем без зърно"

Депутатката отбеляза, че подобно игнориране на проблемите и нежеланието на властимащите да се справят с тях е опасно, особено в навечерието на жътвата. „В крайна сметка страната може да остане без зърно, което, предвид международните санкции, е равносилно на смърт“, подчерта Останина.

Тя добави, че таксиметровите шофьори започват да пестят гориво дори когато климатикът работи - в противен случай, при сегашните цени, те ще излизат на нула или ще са на загуба, твърди Останина.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи и по цистерните с гориво, движещи се по пътищата в окупираните земи, предизвикаха невиждана криза на бензиностанциите в Руската федерация. В редица региони хората се редят на дълги опашки, за да заредят, и в много случаи пак не успяват. Дори и в големите градове са въведени лимити за зареждане на бензин и дизел, в окупирания Крим пък има извънредно положение.

Още: Лимитите се стесняват: В Москва хората могат да зареждат все по-малко бензин (ВИДЕО)

В Калининград спират автобусни линии, защото няма гориво

В Калининградска област - руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море - се преустановяват някои автобусни линии, отчасти поради недостига на гориво. Автобус № 582, който обслужва маршрута между Зеленоградск и Синявино, беше един от първите, които преустановиха движението си. Автобусната компания съобщи, че причината за това е именно липсата на достатъчно гориво.

Освен това, считано от 1 юли, бяха внесени промени в разписанията на няколко междуобщински линии, тръгващи от Калининград. Промените засягат линиите между Калининград и Гвардейск (№ 111), Светлогорск (№ 118), Пионерски (№ 119) и Багратионовск (№ 148). Линиите обаче не се премахват напълно - съкращават се само някои от тях. Причината е недостигът на шофьори.

Според автобусните компании в Калининград в региона няма остър недостиг на дизелово гориво, но процесът на зареждане е станал значително по-сложен. Дизелово гориво все още може да се закупи, включително и в по-малките бензиностанции, където обикновено опашките са по-къси. Цените на горивото там обаче са значително по-високи, което води до допълнителни разходи за транспортните компании.

Още: Бензин за Русия: Хуманитарна помощ от Казахстан

Автобусите също срещат затруднения, тъй като могат да се зареждат само на определени бензиностанции от вериги като „Лукойл“. Дългите опашки принуждават шофьорите да прекарват значително време в чакане, което се отразява негативно на обществения транспорт, съобщава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

В края на юни губернаторът на Калининградска област обяви ограничителни мерки. Той подчерта, че „на бензиностанциите на големите оператори на горива максималното количество бензин на резервоар е 30 литра, а на дизел – 60 литра.

Още: "Обикновеният руснак започва да разбира какво означава война": Чавдар Стефанов за недостига на горива

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Държавна Дума руска икономика Калининград война Украйна руски бензин руски горива
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес