Вървим към истинска смърт: Руски депутат атакува държавата, че прикрива проблемите с горивото

Депутатът от Държавната дума (руския парламент) Нина Останина, която е представител на Комунистическата партия, обвини правителството в Москва, че прикрива проблемите с горивото, за които целият свят вече разбра, а и руските граждани го усещат поне от няколко седмици. Останина, която е председателка на комисията по защита на семейството в парламента, каза, че властта не разкрива на хората цялата истина за състоянието на нефтопреработвателните заводи. Според нея около 30% от капацитета на рафинериите са извън експлоатация.

"Защо отговорният вицепремиер не заяви честно, че почти една трета от рафинериите не работят, и защо нито той, нито другите съответни вицепремиери и министри не планират да въведат извънредни мерки в тази връзка?“, попита 70-годишната народна представителка.

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"Можем да останем без зърно"

Депутатката отбеляза, че подобно игнориране на проблемите и нежеланието на властимащите да се справят с тях е опасно, особено в навечерието на жътвата. „В крайна сметка страната може да остане без зърно, което, предвид международните санкции, е равносилно на смърт“, подчерта Останина.

Тя добави, че таксиметровите шофьори започват да пестят гориво дори когато климатикът работи - в противен случай, при сегашните цени, те ще излизат на нула или ще са на загуба, твърди Останина.

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи и по цистерните с гориво, движещи се по пътищата в окупираните земи, предизвикаха невиждана криза на бензиностанциите в Руската федерация. В редица региони хората се редят на дълги опашки, за да заредят, и в много случаи пак не успяват. Дори и в големите градове са въведени лимити за зареждане на бензин и дизел, в окупирания Крим пък има извънредно положение.

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В Калининград спират автобусни линии, защото няма гориво

В Калининградска област - руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море - се преустановяват някои автобусни линии, отчасти поради недостига на гориво. Автобус № 582, който обслужва маршрута между Зеленоградск и Синявино, беше един от първите, които преустановиха движението си. Автобусната компания съобщи, че причината за това е именно липсата на достатъчно гориво.

Освен това, считано от 1 юли, бяха внесени промени в разписанията на няколко междуобщински линии, тръгващи от Калининград. Промените засягат линиите между Калининград и Гвардейск (№ 111), Светлогорск (№ 118), Пионерски (№ 119) и Багратионовск (№ 148). Линиите обаче не се премахват напълно - съкращават се само някои от тях. Причината е недостигът на шофьори.

Според автобусните компании в Калининград в региона няма остър недостиг на дизелово гориво, но процесът на зареждане е станал значително по-сложен. Дизелово гориво все още може да се закупи, включително и в по-малките бензиностанции, където обикновено опашките са по-къси. Цените на горивото там обаче са значително по-високи, което води до допълнителни разходи за транспортните компании.

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Автобусите също срещат затруднения, тъй като могат да се зареждат само на определени бензиностанции от вериги като „Лукойл“. Дългите опашки принуждават шофьорите да прекарват значително време в чакане, което се отразява негативно на обществения транспорт, съобщава руският опозиционен Telegram канал ASTRA.

В края на юни губернаторът на Калининградска област обяви ограничителни мерки. Той подчерта, че „на бензиностанциите на големите оператори на горива максималното количество бензин на резервоар е 30 литра, а на дизел – 60 литра.

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