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"Проблемът никога не сме били ние": Македонски българи с критика към Мицкоски след доклада на ЕП

02 юли 2026, 17:31 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: личен архив
"Проблемът никога не сме били ние": Македонски българи с критика към Мицкоски след доклада на ЕП

"Проблемът никога не е бил в българите. Проблемът е в отказа на институциите в Северна Македония да признаят реалността, да гарантират равни права на собствените си граждани и да изпълнят поетите европейски ангажименти", се посочва в позиция на Културен център "Иван Михайлов" - Битоля във "Фейсбук". Позицията им идва в контекста на констатациите на новия доклад на Европейския парламент за напредъка на Северна Македония

Според културния цетнър най-парадоксалното е, че днес управляващите се позовават на „европейски експерти“, когато им е удобно, но отхвърлят официалните заключения на Европейския парламент, когато те не съвпадат с вътрешнополитическата им пропаганда.

Как докладът на ЕП разбива пропагандата на Скопие

Македонските българи обръщат внимание, че от години наред управляващите в Скопие убеждават обществото, че българите в Република Северна Македония не съществуват, че вписването им в Конституцията е български диктат, че Договорът за добросъседство е ненужен и че Европейският съюз никога не е поставял подобни условия, но сега сега в годишния доклад за напредъка страната на Европейския парламент разбива тази пропаганда.

"Същият Европейски съюз, зад чиито „експерти“ властите в Скопие години наред се крият, ясно заявява, че българите трябва да бъдат вписани в Конституцията като равноправна държавотворна общност. Това вече не е позиция на България. Това е официална позиция на Европейския парламент", подчертават от културния клуб.

 

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Истината е проста: Мицкоски отдалечава Скопие от ЕС

Според центъра истината е проста: "Това, което години наред беше представяно като български искания, вече е официална европейска политика".

По думите му, колкото по-дълго властите в Скопие отказват да приемат тази истина, толкова повече отдалечават страната от Европейския съюз и толкова по-тежки ще бъдат последиците за всички нейни граждани, включително и за македонските българи, които продължават да бъдат лишавани от пълноценно равноправие в собствената си държава. ОЩЕ: След доклада на ЕП за "Сръбски свят" в Скопие: Силяновска и Вучич говориха по телефона за приятелството си

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Европейски парламент македонски българи Република Северна Македония Люпчо Георгиевски
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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