Светът стана по-опасен: Германският военен министър се запаси с вода и храна

Германският министър на отбраната Борис Писториус обяви, че е натрупал достатъчно вода и храна у дома, за да му стигнат за няколко дни на фона на войната в Украйна и нарастващите заплахи в Европа. Писториус описа подготовката си в интервю за списание Der Spiegel. „Със съпругата ми лесно можехме да си осигурим всичко необходимо за няколко дни. Преди всичко се уверихме, че имаме достатъчно количество вода“, каза министърът.

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Без сигурност

Според Писториус Германия вече не се радва на сигурността, на която се радваше някога. „Светът стана по-опасен – независимо дали искаме да го признаем или не“, заяви той. На фона на войната в Украйна европейските власти все повече насърчават плановете за гражданска готовност за извънредни ситуации. Миналият март Европейската комисия препоръча всички жители на ЕС да имат поне 72 часа храна, вода и основни продукти у дома.

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Според проекта за стратегия на ЕС за готовност, всеки гражданин трябва да може да се осигурява за себе си поне три дни в случай на голяма криза. „В случай на екстремни случаи, началният период е най-критичен“, се казва в документа. Брюксел подчертава, че Европа трябва да бъде подготвена за няколко сценария едновременно – война, мащабни кибератаки, епидемии и климатични бедствия. „Нито една от големите кризи от последните години не е била изолирана или краткотрайна“, отбелязва стратегията на ЕС.

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