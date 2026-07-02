Образованието в България като недостатък: Македонска медия за министър на Мицкоски

След като македонския премиер Християн Мицкоски направи предложения за преформатиране на правителството си - македонските медии удобно пропускат новия ресор на сръбския агент Иван Стоилкович и че де факто "Сръбски свят" прониква в местното самоуправление, а се фокусират върху българското образование на бъдещия министър на земеделието Борче Серафимовски от ЗНАМ. "360 степени" определя като "интересни образователни референции" българското образование на Серафимовски, т.е. то е представено като някакъв недостатък.

Оказва се, че бъдещият земеделски министър е завършил университетско и следдипломно обучение в България, а също така е защитил докторантура в страната ни.

Обвиненията между македонските политици също са в този дух

Припомняме, че македонските политици често се обвиняват кой е повече българин. Както опозиция, така и управляващи използват тези определения като някакъв вид дискредитация или уронване на престижа на другия. С други думи се обиждат на българи, което допринася за езика на омразата към българите и България в югозападната ни съседка. ОЩЕ: Грях е да си добронамерен към България: Партията на Мицкоски е свикнала с езика на омразата

Припомняме, че наскоро Мицкоски нарича Филипче пионка на Радев в контекста на честването на 35-ата годишнина от обявяването на независимостта на Северна Македония.

От опозицията тогава питаха колкто струва концерта на Дейвид Гета, а управляващите им отговориха, че СДСМ също е против празнуването на независимостта на Северна Македония, тъй като те очевидно чакат празнуването на Деня на независимостта на България".

През май пък лидерът на СДСМ Венко Филипче също обяви, че от ВМРО-ДПМНЕ имат повод за радост, тъй като е спечелил "техен човек" - българка. ОЩЕ: Македонската опозиция използва DARA за атаки: ВМРО да й организират посрещане, тя е техен човек!