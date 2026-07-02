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Терзиев след бурята: Няма да спрем, докато не разчистим всичко

02 юли 2026, 9:08 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Терзиев след бурята: Няма да спрем, докато не разчистим всичко

Продължаваме работа по възстановяването на щетите и няма да спрем, докато градът не се върне към нормалния си ритъм. Най-важното е, че няма пострадали хора. Това каза кметът на София Васил Терзиев. По думите му работата на общинските екипи е започнала веднага след бурята и е продължила до късно през нощта. Екипите на Столична община продължават работа по разчистването на последиците от бурята, която премина над София в сряда вечерта.

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Над 10 аварийни екипа и тази сутрин са на терен, като продължават обработката на сигналите за паднали дървета и клони, повреди по общинската инфраструктура и необходимите обезопасителни дейности.

От Столична община уточниха, че през нощта са постъпили и са обработени над 100 сигнала, свързани основно с паднали дървета и клони, локални завирявания и затруднения в движението. Градският транспорт се движи нормално.

„Към екипите на Столична община се присъединиха и фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците. Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението. Днес продължаваме с останалите сигнали и започва възстановяването на щетите по общинската инфраструктура“, каза още Терзиев.

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Кметът отбеляза, че бурята е нанесла щети и на градската зеленина. „За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София. Природата понякога е безмилостна, но през есента ще засадим нови дървета, за да възстановим загубеното“, заяви той.

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Според Терзиев бурята е показала и колко важна е постоянната работа по поддръжката на градската инфраструктура.

„Такива вечери показват колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжката на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея огромното количество вода, което се изля за минути, се оттече бързо. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от голямото количество листа и клони, паднали по време на бурята“, посочи кметът. 

В заключение Терзиев благодари на всички, които са работили през нощта, както и на гражданите, които са помогнали за разчистването около домовете си.

Столична община напомня, че и днес прогнозата предупреждава за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Екипите остават в готовност да реагират при необходимост, а гражданите се призовават да бъдат внимателни и да следят информацията и предупрежденията на компетентните институции.

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буря наводнения паднали дървета Васил Терзиев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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