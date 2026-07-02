Зеленски: Русия ще получи отговор за удара срещу Киев, извън всякакво съмнение е

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че "Русия ще получи отговор за днешния удар по Киев" и че това е отвъд всякакво съмнение. Думите му дойдоха след поредната брутална комбинирана атака срещу Украйна, в която руснаците използваха 74 ракети и 496 дрона. Основната цел бе украинската столица, където загинаха най-малко 21 души, а около 100 бяха ранени. Десетки бяха спасени изпод отломките на най-малко 20 разрушени жилищни сгради и други поразени обекти.

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"Ние сме за справедлив мир, а докато това не се случи - за справедливи ответни мерки"

„Ние сме за справедлив мир, за справедливо прекратяване на войната, а докато това не се случи - за справедливи ответни мерки“, заяви Зеленски в отговор на въпроса дали сега ще последва ответна акция, насочена срещу Москва.

Той добави, че ако партньорите на Киев бяха изпълнили обещанията си навреме, днес Украйна нямаше да има толкова много жертви. Вероятно изявлението му се отнася до доставките на системи за противовъздушна отбрана, от които Украйна все още изпитва недостиг.

Zelensky arrived in Kyiv’s Darnytskyi district, where three people were killed in Russia’s overnight strike. Search and rescue teams continue working at the site of the destroyed residential building. #Ukraine pic.twitter.com/nr4PtG4nib — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 2, 2026

Зеленски пристигна в киевския район Дарницки, където трима души загинаха при нощния руски удар. Спасителните екипи продължават да работят на мястото на една от разрушените жилищни сгради там.

Утре, 3 юли, в украинската столица е обявен ден на траур, стана ясно по-рано от изявление на кмета Виталий Кличко.

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