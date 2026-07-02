Рафа Надал разкри защо Новак Джокович все още не се е пенсионирал

Рафаел Надал и Новак Джокович несъмнено са две от най-легендарните имена в историята на тениса. Съперничеството между двамата надмина всички граници, като те са изправяли един срещу друг на корта рекордните 50 пъти. Но докато единият продължава да блести на най-високо ниво, другият вече само коментира представянето на своя бивш съперник. Надал беше на 38 години, когато реши да се оттегли през ноември 2024 година след забележителна 23-годишна кариера, в която спечели 22 титли от Големия шлем.

Рафа Надал коментира дълголетието на Джокович на корта

Джокович, който навърши 39 години през май, продължава да бъде част от тенис елита и да се бори с младото поколение за титлите от Големия шлем. Сърбинът е притежател на рекордните 24 трофея, но сякаш няма да се примири, докато не добави и №25 във витрината си. Последният триумф на Ноле бе на US Open преди три години, но само преди месеци той игра финал на Australian Open, което доказва, че все още има реални шансове.

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"Това, което е постигнал, е изключително"

Въпросът кога ще сложи край на кариерата си не спира да преследва Джокович, но той не се впечатлява и продължава да се наслаждава на играта. Именно това е една от причините, според които сърбинът все още не се е оттеглил, смята Рафа Надал. Легендарният испанец даде специално интервю пред CNBS, в което коментира дълголетието на сръбския си опонент и определи постиженията му като изключителни.

"Новак все още е на сцената, защото обича този спорт и защото състезанията са негова страст. Докато поддържа тази мотивация и тялото му позволява, той ще продължава да има шанс да се бори за най-големите турнири. Това, което е постигнал, е изключително. Всички ние сме изтласкали кариерите си до крайните граници, а той продължава да го прави. Когато някой е спечелил толкова, колкото ние, единствената причина да продължава е, че все още се наслаждава на играта и чувства, че може да остане конкурентоспособен", обясни Надал, който бе категоричен, че няма никакво намерение да се връща в игра.

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