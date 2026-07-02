"Промяна няма": Нападенията в подлеза на "Плиска" продължават

Промяна няма. Сигналите за нападения и тормоз в района на подлеза на "Плиска" в София продължават. Жителите отново се оплакаха, че група хора продължават да нападат с ножове, заплашват, пият, спят по пейките и оставят купища боклуци. Недоволните поискаха мерки от институциите, преди да е станало късно и да се случи тежък инцидент.

"За съжаление един месец по-късно промяна няма. Всичко е както си беше. Тази седмица има два нови инцидента, пак свързани с нападение с ножове долу в подлеза. Искаме да се сложат камери, полицейско присъствие и телефони, на които да пускаме сигнали", настояват жителите на квартал "Изгрев".

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По думите им всичко тръгва от сергиите. "Сутрин тези просяци помагат при товаренето и разтоварването. Дават им пари, а с тях те пият и се друсат. Вечерта също, ако някой не дойде на работа, някой от тези просяци го замества", казва жител на квартала. Той показа и снимки на банкомат, който, по думите му, е разбит за втори път.

Хората са подали сигнали навсякъде, но на тях не се реагира. Страхуват се и за децата си. "Има нападение посред бял ден в центъра на София. Тук минават учениците. Искаме непрекъснато полицейско наблюдение - полицаи, които обикалят и се грижат за нашата сигурност. Искаме камери и специални телефони само за нашия квартал, защото сигналите на телефон 112 се размиват. Никой не им обръща внимание", оплака се жена от квартала.

По думите ѝ вече има кражби и в апартаментите. "Ние сме в безизходица. Търпимостта ни е на изчерпване. Ще направим гражданско неподчинение", закани се тя.