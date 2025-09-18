И район "Искър“ без топла вода и парно до Нова година: Кметът иска отговори от “Топлофикация"

Район "Искър" също ще е без топла вода и парно до Нова година. Това става ясно от съобщение на кмета Петко Краев, публикувано на страницата му във Facebook. "Днес аз, както и всички останали жители на "Искър", разбрахме, че "Топлофикация" планират да спрат топлоподаването в части от района и да извършват планирани ремонти дейности от 2 октомври до 30 декември 2025 г.", написа Краев.

Много въпроси

Той настоява за среща с ръководството на дружеството, от където са му арантирали, че ще отговорят лично на въпросите му още в рамките на тази седмица.

По време на тази среща районният кмет ще настоява да разбере:

Колко точно голяма е аварията?

Същата дали ще може да се отложи за летния период?

Съответно, ако не може да се отложи, то какви ще са обезщетенията спрямо всички абонати?

Как и по какъв начин ще се осигури вода и топлинна енергия на детските градини и училища?

"Ще зададем същите въпроси и към Столична община", заявява Краев.

"Разбира се, ще уведомя незабавно жителите на район "Искър" за отговорите на тези въпроси", завършва поста си той.