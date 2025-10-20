Градски активист ще е координатор на идеите на столичани за проекти в районите

Столична община назначи гражданският активист Любомир Богданов за главен координатор на гражданските бюджети "Идеи за града". Чрез инициативата, столичани предлагат проекти за своите квартали, които подобряват живота на хората в тях. Избраните проекти, след гласуване от гражданите, се реализират от Столична община и районните администрации.

С назначението на човек, познат в гражданските среди, Общината поставя още по-голям акцент върху прозрачността, достъпността и активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения за бъдещето на София.

ОЩЕ: Граждански бюджет отново ще финансира идеи на софиянци за по-хубави квартали

Кой е Любомир Богданов?

Любомир Богданов е експерт с дългогодишен опит във финансовото управление и публичните финанси. От 2008 до 2019 г. работи в сферата на застраховането и финансовия мениджмънт в частния сектор, а от 2019 до 2024 г. развива самостоятелна консултантска дейност. От 2024 г. е старши експерт "Финанси" към направление "Финанси и здравеопазване" на Столична община.

Освен професионалния си опит, Богданов е активен участник в обществения живот - като председател на гражданско сдружение и организатор на десетки инициативи за облагородяване на градската среда, младежки дейности и социални каузи.

Той е сред авторите и реализаторите на първия изпълнен проект по програмата "София избира зеленото" - парк "Мокренски проход" в ж.к. "Лагера".

ОЩЕ: Милиони за граждански бюджети: София очаква идеите на столичани за проекти в районите (СНИМКИ)

Приоритети

Любомир Богданов поема координацията на програмата с ясна цел - да направи "Идеи за града" по-достъпна за хората.

Сред основните му приоритети са:

ясни и лесно разбираеми правила за участие;

навременна обратна връзка към гражданите на всеки етап;

повече публичност и отчетност в целия процес;

редовна комуникация и отчетност от районните администрации по изпълнението на проектите;

активно включване на местните общности в оценяването и реализирането на проектите.

"Вярвам, че когато гражданите виждат резултата от своите идеи, те се превръщат в съмишленици и пазители на града. София има нужда именно от това - активни хора, които вярват, че заедно можем повече", споделя той.

За програмата „Идеи за града“

„Идеи за града“ е гражданският бюджет на София, чрез който всеки столичанин може да предложи проект за подобряване на своя квартал - от нова детска площадка или зелена зона до културна или социална инициатива.

Инициативата има за цел да насърчи участието на гражданите във вземането на решения и да покаже, че заедно можем да направим София един по-модерен, зелен и юутен град.

Рекорден бюджет от над 5 милиона лева беше осигурен за „Идеи за града“ през 2024 г., и вече над 77% от гласуваните проекти са изпълнени или се реализират.

Можете да подадете своя проект на idei@sofia.bg до 9 ноември 2025 г.