Столичани гласуват за гражданските бюджети "Идеи за града" 2025

Гласуването по програмата за граждански бюджет "Идеи за града" 2025 вече е открито, съобщиха от Столична община. Инициативата дава възможност на жителите на София да подават предложения и избират кои проекти да бъдат изпълнени с общински средства - както в техния квартал, така и в целия град. Бюджетът за всеки район е 200 000 лв., а за общоградските проекти е предвиден отделен бюджет от 500 000 лв.

ОЩЕ: Граждански бюджет отново ще финансира идеи на софиянци за по-хубави квартали

Тази година интересът е рекорден - 660 подадени идеи от активни граждани и организации. Предложените идеи са много разнообразни. Сред тях има проекти за повече зелени площи и обновени междублокови пространства, за по-добро осветление и ремонтирани тротоари, за нови детски и спортни площадки и разнообразни културни дейности. Но всички проекти ги обединява реалната възможност да направят средата около нас по-зелена, по-приятна, по-сигурна

Как се гласува?

През Вашия профил в платформата "Решава София" или на място във районната администрация, както и в Центъра за административно обслужване на Столична община.

Районен и общоградски бюджет: за районния бюджет можете да гласувате само за проекти в района по Вашия постоянен или настоящ адрес, а за общоградския – за всички подадени общоградски проекти.

Гласуването е отворено до 14 декември.

ОЩЕ: Градски активист ще е координатор на идеите на столичани за проекти в районите

Резултати от инициативата

В момента 71% от проектите от миналата година вече са изпълнени или работата по тях тече активно. За останалите също са направени първи стъпки за тяхното възможно реализиране.

Сред напълно завършените проекти са например две нови детски площадки в район Кремиковци, предложени от активни родители, които искат по-добра среда, където децата им да играят. Гражданските проекти показват как една идея, подкрепена от общността, се превръща в реален проект, който подобрявата средата около нас.