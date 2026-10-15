Информационна кампания за действия при бедствия се проведе в Самоков

Информационна кампания за действия при бедствия и аварии се проведе днес на площада в Самоков. Инициативата е организирана от служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ по повод Международния ден за намаляване на риска от бедствия. Жителите на града и ученици имаха възможност да се запознаят с основните правила за поведение при земетресения, силни бури и ядрени или радиационни аварии, както и да получат полезни съвети за реакция в извънредни ситуации.

Главен инспектор Ивелина Дренска, началник на РСПБЗН-Самоков, представи основни насоки за подготовка и поведение при бедствия. Особено важно е подобни знания да достигат и до най-младите, за да знаят как да реагират спокойно и адекватно, когато възникне опасност.

Община Самоков благодари на служителите на РСПБЗН- Самоков за тяхната ангажираност и усилията им да повишават информираността и готовността на гражданите за действия при бедствия и аварии.