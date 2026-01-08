Изчистиха ли се улиците и каква е ситуацията след падналия сняг в София

Изчистиха се улиците с масов градски транспорт и в някои части на града се чистят вътрешноквартални улици. Част от масовия градски транспорт се почиства, почистват се спирки и велоалеи. След приключване на снеговалежа, ще бъдат пренасочени снегорините да почистят и вътрешноквартални улици. В това увери директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков на брифинг пред журналисти за актуалната снеговалежна обстановка в столицата.

Още снегорини чакат да се включат

Снимка: iStock

Той обясни, че снеговалежът в София е започнал между 3 и 5 ч. сутринта, като работиха 109 снегорина.

С тези 109 снегорина успяхме да се справим с почистването на улиците, но при евентуален следващ снеговалеж, ще излязат още снегорини. При необходимост ще бъдат включени още 200 снегорини, увери Неделков.

По думите му по бул. „България снеговалежът започна интензивно, като е имало и временни прекъсвания на градския транспорт. Проблемът обаче е решен.

Единствено трамвай 6 не се движи по обичайния си маршрут заради заледени релси.

Поради снеговалежа в София през нощта са извършени обработки със смеси срещу заледяване, както и бутане на снежна маса по основни улици и булеварди в града. В природен парк "Витоша" е извършено опесъчаване на пътищата "кв. Драгалевци - хижа Алеко" и кв. "Бояна - мeстност Златните мостове". От БНР посочват, че снегът създаде проблеми с градския транспорт в София. Няколко тролея и автобуса са имали затруднения с придвижването на т.нар изкачване на улица "Опълченска", след булевард "Сливница".

От Центъра за градска мобилност предупредиха, че са възможни закъснения в движението на градския транспорт.

Температурите през деня ще останат ниски, има предпоставки за заледявания.

