08 октомври 2025, 09:50 часа 366 прочитания 0 коментара
Таксиметровите шофьори в София искат увеличение на цените, ето с колко

Таксиметровите шофьори настояват за актуализация на цените на услугата в София. Те са внесли такова искане в Столичната община, но за момента нямат отговор. "Надявам се общината да разгледа темата, като срокът за това е 31 октомври", посочи пред БНР Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

С колко ще се повишат цените? 

"Нашите изчисления сочат увеличение в различните разходни компоненти между 20 и 600%, осреднено говорим за цени около 1.74 лв. за дневна тарифа и около 2 лв. за нощна. Това е внесеното искане", обясни той.

Според него браншът има икономическа обосновка за исканата актуализация.

"В Закона за автомобилните превози и в Наредбата за таксиметровата дейност ясно е разписано задължението на Общинските съвети да определят минималните и максималните цени за всяко населено място и да ги актуализират не по-малко от веднъж в годината. Редица Общински съвети, в това число и софийският, с години не спазват това задължение и не актуализират цените. Цените в София не са пипани от 2022 г. 3 години внасяме искане и ежегодно СО не го задвижва и нарушава законът", обясни Цветков.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
